تراند اليوم : الجيش اليمني يحرر مناطق في مديرية عبس في حجة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من طيران التحالف العربي، الثلاثاء، من تحرير أولى مناطق مديرية عبس بمحافظة حجة، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد سالم الخولاني إن قوات الجيش تمكنت اليوم، من تحرير قرية حبل أولى قرى مديرية عبس المحاذية لمديريتي حيران وميدي، حسبما أورد الإعلام الحربي.

وأضاف الخولاني أن المعارك لا تزال مستمرة وأن قوات الجيش تواصل التوغل في مديرتي حيران وعبس، في الوقت الذي بدأت الفرق الهندسية عملية انتزاع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار.

ولفت الخولاني إلى أن المعارك متواصلة، فيما أسفرت الغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.