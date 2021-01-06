تراند اليوم : رونار "متأكد من أمر واحد" بشأن تدريب الجزائر

قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، هيرفي رونار، الثلاثاء، إنه لن يدرب أي منتخب أفريقي غير "أسود الأطلس"، نافيا بذلك التقارير التي راجت حول قرب التحاقه بالمنتخب الجزائري.

وفي تدوينة، نشرها عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، قال الفرنسي رونار "بعض الأشخاص يتحدثون حول مستقبلي لخلق مشاكل في نفوس المغاربة.. وبالرغم من أنه من المبكر معرفة ما سيحدث مستقبلا، إلا أنني متأكد من أمر واحد".

وأضاف "احتراما للمغرب ولكل المغاربة، لن أدرب أي منتخب أفريقي كيف ما كان نوعه باستثناء المغرب"، مشيرا إلى أن "من يروّجون هذه التقارير مخطئون".

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن قائد سفينة المنتخب المغربي اقترب كثيرا من الانضمام إلى المنتخب الجزائري، بعد فشله مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2018، الذي خرج من الدور الأول للمنافسة.

ويبحث مسؤولو الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حاليا، عن مدرب يقود منتخب بلادهم في قادم المنافسات، بعد إقالة المدرب الوطني رابح ماجر.

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