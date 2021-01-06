تراند اليوم : إلى الباحثات عن الجمال.. 8 فوائد "مذهلة" لفاكهة غير متوقعة

لا يتوقف بحث المرأة عن طرق للحفاظ على جمالها ورشاقتها، وتستخدم من أجل ذلك الكثير من مستحضرات التجميل، لكن هذه قد لا تكون فعالة بقدر ما يأتي الجمال عن طريق التغذية الصحيحة للجسم.

ويعد البطيخ، الذي يحتوي على حوالي 92 بالمئة من الماء والكثير من المواد الغذائية، واحدا من بين الأغذية ذات الفائدة الكبيرة للبشرة والشعر والجلد، نستعرض هنا 8 منها، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني.

ترطيب الجلد

يساعد البطيخ بشكل كبير على ترطيب البشرة ويمنع جفافها، بسبب كمية الماء المرتفعة فيه، وهو ما يؤدي بدوره إلى منح البشرة نعومة كبيرة تشبه إلى حد ما بشرة الأطفال.

نمو الشعر

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يوفر أكل البطيخ نموا صحيا لفروة الرأس ويحفز نمو الشعر من خلال مساعدته في تكوين مادة الكولاجين التي تعتبر حيوية للغاية لنمو الشعر بشكل صحي.

البطيخ

منع حب الشباب

يحتوي البطيخ على فيتامين (أ) بكميات وفيرة، ويساعد هذا الفيتامين على تقليل الإفرازات الدهنية التي تتسبب في ظهور حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء.

مكافحة الشيخوخة

البطيخ غني بمضادات الأكسدة الوقائية، مثل فيتامين (ج) والجلوتاثيون والليكوبين، وهذه المواد لها دور فعال في منع الشعور بالتعب والإرهاق، كما تسهم بشكل كبير في الحفاظ عليك بمظهر أقل سنا.

حماية الجلد

يتعرض الجلد للحرارة والبرودة والجاف، مما يؤثر على الطبقة القشرية له. إلا أن الأحماض الأمينية الموجود في البطيخ تعتني بذلك عن طريق حماية البشرة من التلف.

التقشير

نحتاج للتخلص من الخلايا الميتة على بشرتنا للحفاظ على مظهر نظيف وصحي ومنعش. لذا، ينصح الخبراء بفرك البشرة بعصير البطيخ الطبيعي الممزوج بالملح، لما له من أثر لطيف عليها.

يمنع تساقط الشعر

لأن البطيخ غني بفيتامين (ج)، فإنه يضمن لك كريات دم حمراء محملة بكمية كافية من الأكسجين، وهو ما تحتاجه فروة الرأس كي تتمتع بصيلات الشعر بصحة جيدة ومنع تساقط الشعر.

لون الجلد

يحتوي البطيخ على الجلوتاثيون، وهي مادة مضادة للأكسدة موجودة بكميات كبيرة في البطيخ، ولها خصائص هامة في صبغ الجلد ومنحه اللون النضر.