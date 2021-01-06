تراند اليوم : حبس إمرأة كويتية قالت لابنها : أدرس يا حمار

الكويت / الخليج 365

قررت السلطات الكويتية حبس امرأة كويتية لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، بعد تقدم زوجها ببلاغ احتجاجا على معاملة الأم لأبنائها، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأفادت الصحيفة، بأن "والد الأطفال تقدم بالبلاغ بعد أن سئم من طريقة معاملة الأم لأبنائها"، موضحاً أن الأم كثيرة الاعتداء عليهم، عندما كانت تساعدهم في مراجعة دروسهم استعدادا للامتحانات، ما أثر على حالتهم النفسية، مضيفة أن "الوالد اقر بان زوجته كانت توجه الشتائم لأطفالها من قبيل( ادرس يا حمار)

وذكر الصحيفة، ان "الأب قدم لمحكمة الجنح الكويتية أدلة تدعم اتهاماته ضد زوجته،من بينها مقطع فيديو يظهر الام وهي تشتم ابناءها بألفاظ بذيئة.