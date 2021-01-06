تراند اليوم : تعرّف على 11 صفة يبحث الرجل عنها في شريكة حياته

منوعات / الخليج 365

العطف والحنان :

الرجل بطبيعته يرغب بالحصول على اللمسة الحانية والعطوفة، لينسى همومه ومشاكله الكثيرة، لذلك يشعر بانجذابٍ وحبٍ كبير تجاه المرأة التي تمتلك هذه الصفة، على عكس المرأة القاسية، لأن الحنان والعطف في نظر الرجل من أهم صفات الأنوثة.

القدرة على الاحتواء :

وهذا يعني أن تتمتع المرأة بسعة صدرٍ كبيرةٍ، وقدرة على مسايرة الرجل، وتحمل مزاجه المتقلب وعدم الغضب والنفور منه لمجرد موقفٍ تافه، وإنما القدرة على الموازنة بين الشدة واللين، والمسامحة.

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الاهتمام بالأناقة والجمال :

مهما بلغت ثقافة الرجل، ومهما تقدم به العمر، يبقى البحث عن المرأة التي تمتلك صفات الجمال، وتهتم في أناقة ملابسها وعطرها وشكلها الخارجي، من أهم الأولويات لديه، بل إن المرأة الجميلة تأسر قلب الرجل وعقله.

رقة الصوت، وسلاسة الحديث :

الصوت الرقيق، ذو النبرة الهادئة، البعيدة كل البعد عن الصراخ، ونبرة التعالي وإلقاء الأوامر، هي صفة يطلبها كل رجل، ويحبها، ويعتبرها صفة من صفات الأنثى الحقيقية، على عكس الصوت الخشن والعالي، الذي يُظهر المرأة وكأنها مسترجلة، ولديها حب السيطرة.

الذكاء والتواضع :

يحب الرجل المرأة الذكية، وتثير إعجابه جداً، كما ينجذب لصفة المرأة المتواضعة، التي لا تتعامل باستعلاءٍ وفوقية، ولا تجرح من حولها بنرجسيتها.

الثقة بالنفس :

وهذه من الصفات التي يحبها كل رجل، لأن الرجل بطبيعته ينفر من المرأة صاحبة الشخصية المهزوزة والمترددة، التي لا تعرف اتخاذ القرارات، وتفشل في إدارة المواقف.

الطباخة الماهرة :

مهما كانت عقلية الرجل، فإن الكلام الذي يقول أن أقصر طريق لقلب الرجل معدته، هو كلام قريب جداً من الصحة، لأن معظم الرجال يرغبون بتناول الطعام اللذيذ، ويميلون للمرأة التي تتمتع بالقدرة على الطبخ المتقن.

المرح والتفاؤل :

المرأة المرحة والمتفائلة والمقبلة على الحياة، تمد الرجل بالعزيمة والحب، لذلك تعتبر هذه من أهم الصفات التي يحبها الرجل بالمرأة.

الرومانسية :

لأنها تمده بالحب، وتكسر حاجز البرود، وتشعره بوجوده كرجل، ومكانته في قلب المرأة.

الأخلاق الحميدة :

الرجل لا ينجذب للمرأة المنحلة أخلاقياً، والتي تتعامل مع جميع الرجال دون خجل، بل يحب المرأة الثقيلة المتزنة، التي ليس من السهل الفوز بقلبها، والتي تتميز بأخلاقها وأدبها.

الخجل :

الخجل من الصفات المحمودة في المرأة من قبل الرجل، لأنه مقترن لديه بالأخلاق والأنوثة.