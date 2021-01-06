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تراند اليوم : إصابة زوجة الفنان محمد رمضان في حادث سير

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مصر / الخليج 365

قررت نيابة إمبابة وكرداسة حبس مدير إنتاج سينمائي "مدير أعمال الفنان محمد رمضان"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، بسبب حادث مروري على الطريق الدائري.

كشفت التحقيقات أن مدير أعمال الفنان محمد رمضان، كان يستقل سيارة ملاكي بصحبة زوجة "رمضان" وصديقتها، وأثناء ذلك اصطدم بسيارة أخري يقودها سوداني الجنسية.

أضافت التحقيقات أن الحادث أسفر عن مقتل السائق سوداني الجنسية إضافة إلى إصابة مرافقتيه تايلانديتي الجنسية، وإصابة زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها بإصابات طفيفة.

أمرت النيابة عقب انتهاء التحقيقات والاستماع لأقوال المصابين في الحادث، بدفن جثة القتيل، كما أمرت بحبس مدير أعمال "رمضان" على ذمة التحقيقات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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