تراند اليوم : تردد قناة سي بي سي سفرة

تردد قناة سي بي سي سفرة 2021 على نايل سات وباقي الأقمار الصناعية الأخرى بعج التحديث الأخير الذي أجرته إدارة القناة على مدارتها بالأقمار الصناعية، يسرنا في موقع فهرس أن نستعرض لكم تردد قناة سي بي سي سفرة، والذي نُقدمه لكم بجودة بث عالية دون تقطيع،وإشارة قوية، ومعدل ترميز صحيح .

قناة سي بي سي سفرة من القنوات التي حققت نجاحاً باهراً، وكونت طبقة عريضة من الجماهير المُشاهدة لبرامجها المتنوعة، والتي تُعنى بالطبخ وفنون الطعام والشراء، وتُسجل القناة اثناء بثها ملايين المشاهدات، وخصوصاً من النساء، اللواتي يُشاركن عبر إتصالات هاتفية شيفات برامج الطبخ المُقدمة على القناة، في هذا فهرس نُرفق لكم التردد الجديد لقناة سي بي سي سفر على قمر النايل سات .

قناة سي بي سي سفرة

قناة سي بي سي سفرة تتبع قنوات مجموعة سي بي سي المصرية، التي تُخصص قنواتها لكافة المجالات والإهتمامات، حيث إستطاعت هذه الباقة من القنوات أن تُنافس قنوات قديمة وعريقة، وتفوقت عليها، من خلال سلسلة برامجها المتميزة التي تروق أذواق المُشاهد المصري والعربي،وتوسع بث قنوات سي بي سي على الأقمار الصناعية الأجنبية عربسات وسُهيل سات، حيث يُشاهدها الملايين من جميع أنحاء العالم.

وحديثاً أطلقت مجموعة قنوات سي بي سي قناة مُتخصصة بالطبخ، وأطلق عليها قناة سي بي سي سفرة، حيث تُقدم هذه القناة برامج طبخ متنوعة يومياً وبمواعيد ثابتة تشهد مُشاركات هاتفية كبيرة، من قبل النساء والرجال كذلك، للإستسفار من الشيف المُقدم للبرنامج عن أسماء الأكلات ومواصفاتها ومقاديرها إلخ.

برامج قناة سي بي سي سفرة

من أشهر البرامج التي تبثها قناة سي بي سي سفرة، برنامج الشيف الذي يُقدمه الشيف الشهير الشربيني، ومواعيد هذا البرنامج من السبت إلى الأربعاء، يُقدم هذا البرنامج طريقة عمل أشهى المأكولات العربية والعربية، إضافة إلى أطباق الخلويات الشهية واللذيذة، ويعتمد الشيف الشربيني على تحضير المأكولات البسيطة المتوافرة مقاديرها في الأسواق العربية.

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ومن البرامج التي تُقدمها القناة كذلك ” على قد الإيد “، وتُقدمه نجلاء الشرشابي، وهي تنقل إلى السيدات في المنازل طريقة تحضير الأطعمة في إطار الإمكانيات والتكاليف المُتاحة والمتوفرة، وبرنامجها مميز، تحرص على متابعته جمهور عريض من النساء، إلى جان برنامج سالى فؤاد، وغادة التلي، وجميعهم يعلمون المرأة فنون الطبخ.

تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد

يُمكنكم ضبط أجهزة الإستقبال الخاصة بكم على تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد التالي: