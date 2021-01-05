تراند اليوم : نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي .. إدخال رقم بطاقة يانصيب معرض دمشق الدولي .. نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2020 حسب رقم البطاقة

نرصد لكم زوار الخليج 365، نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2020 / 2021، وتم الاعلان رسمياً نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي من خلال الفضائية السورية ، وتميزت نتائج سحب يانصيب معرض دمشق بشموليتها لفئات واسعة من المتسابقين ، حيث تجري عمليات تدقيق واسعة في نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2020 / 2021لمعرفة الارقام والبطاقات الرابحة، وقدرت قيمة جائرة يانصيب معرض دمشق الدولي 2020 / 2021 ب 150 ألف ليرة سورية، ومن جهتها ننقل لكم اللينك المباشر الناشر لنتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2020 / 2021 .

خدمة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر sms

ستستطيعوا الآن معرفة أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي diflottery.com.sY ، من خلال ترك اسمك بالكامل ورقم بطاقتك والفئة التابع لها للتعرف علي أسماء الفائزين في سحوبات معرض دمشق الدولي تحت إشراف الدولة السورية ، وذلك من خلال رابط الموقع الرسمي ” damascus international fair lottery ” والذي وضعنه لكم بعاليه، نتمني لجميع المتقدمين بالفوز في مسابقة البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي .

نتائج سحب اليانصيب ع موبايلك

يمكنكم معرفة نتيجة البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي وذلك من خلال الاشتراك في خدمة اليانصيب ع موبايلك وذلك عبر ارسال الرقم المفضل لديك ويفضل ان يكون الرقم من خمسة خانات الي الرقم 1440 ، كما يمكنكم معرفة التفاصيل الكاملة لحجز البطاقة وقيمة الجوائز وكيفية التأكد من حالة البطاقة من خلال الدخول علي موقع يانصيب معرض دمشق الدولي اعرف نتيجة بطاقتك كما يمكنكم الاستفادة من الخدمات الالكترونية الاخري ومنها لمعرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي .

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كيفية الاستعلام عن البطاقات الرابحة

نستعرض معكم الآن كيفية الاستعلام الصحيح عن أرقام البطاقات الرابحة في سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء بالخطوات التالية.