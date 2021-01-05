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تراند اليوم : نتائج الشهادة الاعدادية 2020 .. نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية 2020

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رابط موقع نتائج الشهادة الاعدادية و الثانوية في ليبيا 2020 في المنطقة الشرقية الدور الاول من خلال منظومة وزارة التربية والتعليم الليبية نتيجة الشهادة الاعدادية و من منظومة الامتحانات 2020 وستكون نتائج الشهاده الثانويه 2020 ايضا متاحة على الرابط http://results.moel.ly .

ويمكن الاستعلام عن نتائج الإعدادية في ليبيا 2020 برقم الجلوس و القيد الدور الاول ولا يتوفر بالاسم من خلال الرابط المرفق أدناه الخاص بموقع منظومة الامتحانات في ليبيا التابع لوزارة التعليم الليبية بالمنطقة الشرقيه http://natija.moel.ly .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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