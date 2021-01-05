تراند اليوم : نتائج الشهادة الاعدادية 2020 .. نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية 2020

رابط موقع نتائج الشهادة الاعدادية و الثانوية في ليبيا 2020 في المنطقة الشرقية الدور الاول من خلال منظومة وزارة التربية والتعليم الليبية نتيجة الشهادة الاعدادية و من منظومة الامتحانات 2020 وستكون نتائج الشهاده الثانويه 2020 ايضا متاحة على الرابط http://results.moel.ly .

ويمكن الاستعلام عن نتائج الإعدادية في ليبيا 2020 برقم الجلوس و القيد الدور الاول ولا يتوفر بالاسم من خلال الرابط المرفق أدناه الخاص بموقع منظومة الامتحانات في ليبيا التابع لوزارة التعليم الليبية بالمنطقة الشرقيه http://natija.moel.ly .