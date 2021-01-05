تراند اليوم : نتائج الشهادة الاعدادية .. نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2020 / 2021 المنطقة الشرقية و المنطقة الغربية

نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 ليبيا برقم الجلوس موقع منظومة الامتحانات 2020 2021، ويترقب الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في ليبيا ويمكن الحصول عليها من خلال رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن عمليات التصحيح ستكون قريبا وتم الكشف عن نتيجة اتمام الشهادة الإعدادية في ليبيا 2020 الدور الاول و الدور الثاني و الدور الثالث الاستثنائي على رابط موقع منظومة النتائج للشهادة الاعدادية بليبيا 2020 ” للغرب من http://161.47.21.187/finalresults/ ” و للشرق من http://results.moel.ly ويليها موعد نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2020 الدور الاول و الثاني .

ويمكن الاستعلام عن نتائج الإعدادية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد الدور الثاني ولا يتوفر بالاسم من خلال الرابط المرفق أدناه الخاص بموقع منظومة الامتحانات في ليبيا التابعة لـ وزارة التعليم الليبية http://www.imtihanat.com .