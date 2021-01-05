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تراند اليوم : نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا

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نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 طرابلس

نتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2020 / 2021 ليبيا مصراتة

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 بني غازي.

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نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 الزاوية.

نتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2020 / 2021 ليبيا البيضاء

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 سبها.

نتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2020 / 2021 ليبيا الواحات.

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 وادي الحياة .

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 الجفرة .

موقع منظومة الامتحانات الليبية

يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية فور اعتمادها برقم القيد ورقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية :-

  2. اختيار نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 
  3. إدخال رقم القيد أو الجلوس
  4. الضغط على ظهر عرض النتيجة
  5. لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية بالتفصيل.

تواصل أعمال التصحيح لنتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 ولم يتم تحديد موعد عقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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