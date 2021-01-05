تراند اليوم : نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا

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نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 طرابلس
نتائج إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2020 / 2021 ليبيا مصراتة
نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 بني غازي.
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موقع منظومة الامتحانات الليبية
يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021 عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية فور اعتمادها برقم القيد ورقم الجلوس من خلال إتباع الخطوات التالية :-
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- اختيار نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 / 2021
- إدخال رقم القيد أو الجلوس
- الضغط على ظهر عرض النتيجة
- لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية بالتفصيل.
تواصل أعمال التصحيح لنتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2018 ولم يتم تحديد موعد عقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة.