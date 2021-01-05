تراند اليوم : مسلسل الحفرة 4 الحلقة 18 .. مسلسل الحفره الموسم الرابع الحلقه ١٨ مترجمة للعربية

الحفرة 4 الحلقة 18 مسلسل الحفرة 4 الموسم الرابع الحلقة 18 مترجمة الحفرة هو أحد أكثر الأحياء خطورة في إسطنبول. القانون الذي يُطبق على حي الحفرة مفروض من قِبل عائلة كوشوفالي. تظهر مجموعة من الأشخاص الذين يفرضون سيطرتهم على حي الحفرة ويتولون حكمه عوضاً عن عائلة كوشوفالي. لكن عودة الإبن الأصغر لعائلة كوشوفالي للحفرة ستغير ذلك. ياماش هو الابن الأصغر لعائلة كوشوفالي. كان قد سافر بعيداً ليجد لحياته مساراً أخر بعيداً عن شؤون عائلته داخل الحي. أثناء سفره تعرّف على فتاة سلبت قلبه وتزوجا وقرر أن يعود بها لعائلته في الحي. ليكتشف بأنه عاد في الوقت الذي تحتاجه فيه عائلته .