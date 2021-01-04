تراند اليوم : فضاء التلميذ نتائج الامتحانات .. نتائج الثلاثي الأول 2020

أعلن مساء اليوم فضاء التلميذ نتائج الامتحانات لطلاب الثلاثي الابتدائي في تونس.

ونشر الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية نتائج الثلاثي في تونس على الانترنت.،ويهتم الكثير من أولياء الأمور في دولة تونس بمتابعة نتائج امتحانات المدارس الابتدائية في تونس عن طريق فضاء التلميذ الرقمي للمدارس الابتدائية.

فيتم من خلاله حساب المعدل السنوي للتلاميذ والرتبة وكذلك الحصول على بطاقة الأعداد الثلاثي الأول والثاني للسنة الدراسية الحالية، متابعة جديد الأخبار التعليمية المتعلقة بالسنوات المقبلة.

فضاء التلميذ يعلن نتائج الامتحانات للمدارس الابتدائية في تونس اضغط هنا

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