تراند اليوم : حقيقة وفاة سيلفستر ستالون " رامبو" بسبب السرطان

الخليج 365/

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء كالنار في الهشيم عن وفاة الممثل الأمريكي، سيلفستر ستالون، بعد صراع أبقاه سريًا مع مرض سرطان البروستاتا، لتنهال رسائل التعزية بالملايين حول العالم، ناعيين صاحب سلسلة أفلام «روكي» ببالغ الأسى، إلا أن الحقيقة أن «ستالون» لا يزال على قيد الحياة.

وانتشرت إشاعة وفاة «ستالون» عبر موقع متخصص في نشر الإشاعات في سبتمبر عام 2016، كما أوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية، حيث ادعى العثور على جثة الممثل الأمريكي في منزله بلوس أنجلوس، ما ثبت عدم صحته، قبل أن تعود الإشاعة للظهور مجددًا بعد قرابة عام ونصف، وتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، لتكسر قلوب محبيه حول العالم، الذين نشروا ملايين رسائل التعزية.

وما كان أكثر إقناعًا في المنشورات التي ادعت وفاة الممثل الأمريكي، نشر صور له فيها وقد فقد معظم شعره، وبدا عليه كبر السن والتعب.