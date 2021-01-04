تراند اليوم : الحلقة 107 قيامة ارطغرل الموسم الرابع ارطغرل الحلقة 107 قيامة ارطغرل الحلقة 107 مترجمة

متابعات/الخليج 365/ الحلقة 107 قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 107 قيامة ارطغرل الحلقة 107 مترجمة ،وفيها يمنح السلطان علاء الدين أرطغرل حق التصرف بمصير أريس الذي إعترف بخيانة سعد الدين كوبيك، ويعفو أرطغرل عن أريس كما وعده قبل ذلك بأنه سيطلق سراحه حال إعترف بكل ماعنده.

أريس يتوعد بالانتقام من ارطغرل بعد اطلاق سراحه وكما هو المتوقع سيذهب لتيتان والامبراطور لطلب محاربين جدد.

ويعتبر مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş: Ertuğrul أحد أشهر المسلسلات التركية، وهو مؤلف من 4 أجزاء، من إنتاج عام 2014.

قصة مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş: Ertuğrul

تدور أغلب أحداث المسلسل بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة.

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وكما اليوم، كان الدين الإسلامي يعاني الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية وهي ملجأ المسلمين في كل مكان. وكان العالم بانتظار قائد بطل. حيث ظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.

وفي ذلك الوقت بدأ أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، وكانت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه، وفي وقت انحسار الآمال واليأس جابه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم الصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضاً تستقر فيها. منهياً بذلك معاناتهم الطويلة. وليصبح بذلك الرجل الذي غيّر خارطة العالم ببنائه لأسس الإمبراطورية العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.

القنوات التي عرضت مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş: Ertuğrul

قناة TRT1 التركية

شارك في بطولة مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş: Ertuğrul مجموعة من الممثلين القديرين نذكر منهم:

إنجين التان دوزياتان، كان طاشانر، عثمان سويكوت، ديدام بالسين ،سيردار جوكهان ،هوليا دركان ،ايفريم سولماز ،سيردار دينيز ،باريش باقجي، اسراء بيلقيش.

عشرة ملايين مشاهدة حول العالم، ومنذ هذه اللحظة وتصدر المسلسل نتائج البحث في مختلف المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل ارطغرل 107 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 الإجتماعي سواء الفيس بوك أو تويتر وغيرها من المواقع، ويعود السبب ف ارطغرل 107 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 ذلك إلى الارتباط ارطغرل 107 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 التاريخي بين الشخصية التي يتناولها المُسلسل وذلك أنها ارطغرل 107 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 شخصية حقيقية لها باعها ودورها في التاريخ الإسلامي، ونحن من خلال موقع نجوم مصرية نقدم لكم متابعة وعرض أحداث مسلسل ارطغرل القسم الرابع الحلقة 107 مترجمة للعربية على قناة دعوة الفضائية ارطغرل 107 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 وقناة TRT التركية ووطن.