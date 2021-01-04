تراند اليوم : ما الذي يراه الانسان بعد ثوان من وفاته؟

اتجهت مؤخرا الكثير من الجامعات حول العالم لمحاولة كشف ما الذي يحدث لدماغ الكائن الحي عند وفاتة وما هو الذي يراه الانسان عند الوفاه وهل ما يراه شيئ طبيعي كما تعود الكثير بسبب ما شاهدناه على مدار عقود على شاشات السينما ان لحظة الوفاة يتذكر الانسان كافة تفاصيل حياتة في شريط سريع يمر امام عينه ام انه هناك اشياء اخر يراها لاول مره في حياته .

وكانت من اكثر الجامعات التى قامت باطلاق عدة دراسات وابحاث حول هذا الشأن هي جامعة ” ميشيغان University of Michigan ” والتى ترأست ذلك المشروع هي الدكتوره ” Jimo Borjigin” حيث قامت باجراء عدة تجارب على قارض وثديات عدة بقياس جهد الدماغ والتى توصلت في ذلك البحث إلى عدة نتائج مذهله .

حيث أكدت الدراسة ان الدماغ العين تظل تعمل لمدة 30 ثانية بعد الوفاه ولكن الغريب في الامر ان الاجهزه قامت برصد توهج شديد في الدماغ تحديدا في الاجزاء الخاصة بالابصار، مما يؤكد على ان العين رصدت لاول مره اشياء غير مألوفه على رؤيتها .