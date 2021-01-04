تراند اليوم : الحلقة 107 قيامة ارطغرل الحلقة 107 كاملة الجزء الرابع أرطغرل 107 مترجمة بجودة HD

بثت قناة TRT التركية وموقع النور أرطغرل الحلقة 107 ،ويواصل المسلسل التركي قيامة ارطغرل في الحلقة 107 عرض صراعات الغازي أرطغرل مع المغول والصليبين ومع الخونة والجواسيس، ففي قيامة أرطغرل الحلقة 107 يطلق أرطغرل سراح أريس إيفاءاً بوعده له بأنه سيطلق سراحه بعد إدلائه بالاعترافات أمام السلطان علاء الدين.

ويؤجل السلطان علاء الدين سعد الدين كوبيك وينقله للسجن بعد إعتراف أريس بخيانته بتدخل مباشر من زوجة السلطان.

وتنشب معركة حامية بين تيتان ورجاله وتورغت وبامسي.

ويوثق مسلسل قيامة ارطغرل حقبة من تاريخ ومجد الاتراك المؤسسين للخلافة العثمانية، وسيرة الغازي أرطغرل وصراعاته من الخونة والجواسيس، ومحاربته للبيزنطيين والمغول، في الوقت الذي كان فيه المسلمون بأمس الحاجة لقائد إسلامي كالفارس أرطغرل.ويواصل مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع عبر موقع النور قناة trt عرض حقبة من التاريخ العثماني، وسيرة جد مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل ، ويحكي قيامة ارطغرل صراع أرطغرل مع البيزنطيين والمغول ،وتصديه للخونة والجواسيس.

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