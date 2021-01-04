تراند اليوم : موقع النور ارطغرل 107 :: ارطغرل 107 موقع النور : قيامة ارطغرل الحلقة 107 مترجم HD :: أريس يعلن إسلامه وكوبيك يهرب من السجن

ينجح أرطغرل في الحلقة 107 من قيامة ارطغرل بمساعدة ابن عربي بإدخال أريس للإسلام ، وينطق أريس الشهادتين معلناً إسلامه، فيما تهرب زوجة السلطان علاء الدين سعد الدين كوبيك من سجنه.

وفي الحلقة القادمة يقول ارطغرل لحليمة إن لم أقم بهذه الوظيفة سوف نفقد وطننا الذي تملكناه من خلال تقديم الكثير من الشهداء، حياة سلطاننا في خطر، سأخرج إلى الطريق لإخراجه من نوم الغفلة الذي وقع فيه.

عزيز يعترض طريق أرطغرل ويقول له لقد أتيت لإعتقالكم بأمر من السلطان، ويسحب المقاتلون سيوفهم لكن أرطغرل يسلم نفسه ويقول له نحن لم نفعل أي شيئ لنستحق هذا.