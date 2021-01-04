تراند اليوم : ارطغرل 107 : موقع النور ارطغرل 107 : ارطغرل 107 الجزء الرابع موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 مترجم

عرضت قناة trt التركية مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 107 الاسبوعية والتي تستكمل سيرة حياة الغازي أرطغرل وصراعه مع الخزنة والجواسيس والمغول والصليبين في القرن الثالث عشر ، وفي أحداث أرطغرل الحلقة 107يتم سجن سعد الدين كوبيك.

وتبدأ زوجة السلطان علاء الدين التمهيد لجعل إبنها الحاكم وبدأت تفكر جلياً بالتعاون مع سعد الدين كوبيك للخلاص من السلطان علاء الدين، فتهرب من السجن.

ويعرض المسلسل صراعات أرطغرل مع الخيانة والجواسيس والمحاربين الأشداء، في رحلة محفوفة بالخطر والخديعة والألم. كما يرصد من جهة أخرى الصداقة والتضحية والإيثار والشجاعة والجرأة والحب.

مسلسل قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمي إليها. المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بتنقلات قبيلة قايي، ولكن أغلب أحداث المسلسل التفصيلية هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من إقرار الحق والعدل والمرحمة.

عُرضت الحلقة الأولى من المسلسل علي القناة الأولي التركية تي-ري-تي-1 (بالتركية: TRT1)، حيث بدء عرض أول حلقات الموسم الأول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014، ثم عُرضت حلقات الموسم الثاني بدءا من 30 سبتمبر 2015، ويتم حاليا في عام 2017 عرض باقي حلقات الموسم الثالث الذي بدء في 26 أكتوبر 2016 على نفس القناة. يُعرض المسلسل أيضا على قنوات أخرى كثيرة مثل قنوات روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وإسرائيل وكرواتيا وبنغلاديش وقنوات أخرى غيرها.

اقرأ أيضاً