تراند اليوم : الأمير علي بن الحسين ينشر صورة له مع شقيقته الأميرة هيا .. ماذا كتب؟.. وحكومة دبي ترد

لندن- الخليج 365

نشر الأمير علي بن الحسين شقيق الأميرة هيا، مساء الأربعاء، صورة له تجمعه بشقيقته عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر".

وكتب الأمير علي في تغريدته، " اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين".





ويعد ذلك هو الظهور الأول للأميرة هيا منذ بدء جلسة الاستماع الكاملة للنزاع القانوني بين رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة هيا بنت الحسين وسط متابعة عالية من الاعلام الدولي، وتم تحديد موعد جديد في 11 نوفمبر/تشرين ثاني، في لندن.

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وامتنع المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن التعليق وفق وكالة (رويترز) فقد واكتفت بالقول: إن هذا الأمر "شأن خاص تجري تسويته في المحكمة".

ورداً على سؤال عن الإجراءات القضائية، قال مسؤول في سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن: "حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنوي التعليق على مزاعم تتعلق بالحياة الشخصية لأفراد".

والأميرة هيا هي الأخت غير الشقيقة لملك الأردن الملك عبد الله بن الحسين، وتعلمت في بريطانيا حيث حصلت على شهادة في السياسة والفلسفة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، كما أنها تمارس رياضة الفروسية ومثلت الأردن في أولمبياد 2000 في سيدني