تراند اليوم : 35 جراحا ينجحون في فصل توأم ملتصقتين

نيويورك/ الخليج 365

تمكن فريق طبي مكون من خمس وثلاثون جراحا، مجريا من فصل فتاتين في عمر الثلاث سنوات من بنغلاديش، كانتا ملتصقتين من الرأس.

وذكرت وكالة الأنباء "الأسوشيتد برس" أن الشقيقتان ربيعة ورقية ترقدا في حالة مستقرة، بعد الجراحة التي استغرقت ثلاثين ساعة، وانتهت الجمعة في مستشفى عسكري في العاصمة البنغالية دكا.

حيث أطلق على جراحة الفصل "العملية حرية" نظراً لنتاج التعاون بين الأطباء من كلا البلدين.

وتطلب فصل الفتاتين ثلاث عمليات جراحية، وكانت العملية الأولى قد بدأت العام الماضي في دكا بفصل الأوردة الدماغية المشتركة.

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