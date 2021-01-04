تراند اليوم : إمرأة خليجية تتفاجأ بإنتشار صورها على " فيس بوك"

أبو ظبي/ الخليج 365

أصيبت امرأة خليجية، بصدمة بعد إكتشافها أن صورها منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوضعيات منزلية مختلفة.

وذكرت صحيفة "الامارات اليوم"، أن الشك راود ربة المنزل تجاه سلوك خادمتها الآسيوية الجنسية، لتجبرها على فتح هاتفها لتصدم لدى رؤيتها عدد كبير من الصور لها وبناتها، ونشرها على صفحة الخادمة في موقع "فيسبوك".

ومن جهتها، نظرت محكمة الجنح في الفجيرة قضية ربة منزل (خليجية) مقيمة في الفجيرة فوجئت بصورها هي وبناتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بوضعيات مختلفة دون علمهن على صفحة خادمتها الآسيوية التي تحتوي على عدد.

وواجهت محكمة الجنح في الفجيرة بقضية المرأة الخليجية، الخادمة بالتهم الموجهة إليها، حيث اعترفت بقيامها بتصوير كامل العائلة.

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وأشارت الصحيفة الى أن الخادمة بررت فعلها بسبب حبها الشديد للعائلة والتفاخر أمام معارفها بمستوى الحياة التي تعيشها والأشخاص الذين تخدمهم، إذ لم تكن تقصد أذيتهم أو فضحهم، الأمر الذي دفع محكمة الجنح بتأجيل الحكم في القضية لحين استكمال الجلسات المحاكمة.