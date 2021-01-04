تراند اليوم : لحظات مرعبة لفتاة أمريكية بين أنياب سمكة قرش

واشنطن/ الخليج 365

ذهبت فتاة أميركية تبلغ من العمر 21 عاماً مع أمها في رحلة إلى جزر الباهامز، دون أن تعرف الابنة أنها ستكون رحلتها الأخيرة، رغم محاولات الأم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، في عددها الصادر تفاصيل القصة المأساوية للفتاة جوردان ليندرسي القادمة من لوس أنجلوس.

ووفقاً للصحيفة فإن الفتاة غاصت تحت الماء في المياه مع أمها بعدما قفزا من قارب في أواخر يونيو الماضي.

وخلال الغوص، باغت عدد من أسماك القرش العملاقة ليندرسي والتهمت تقريبا واحدا من ذراعيها.

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ورغم الآلام الفظيعة التي أصابتها، حاول الابنة السباحة نحو أمها مستخدمة ذراعا واحدا، لكن وفي لحظة مأساوية أخرى، وعندما اقتربت من أمها هاجمتها سمكة قرش ثانية، والتهمت جزءا من ساقها.

حيث حاولت الأم إبعاد الأسماك المفترسة، وتمكنت في النهاية من سحب ابنتها إلى القارب، وكانت لا تزال على قيد الحياة، لكن إصاباتها البالغة أدت لاحقا إلى وفاتها.