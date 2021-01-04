تراند اليوم : باحثون : تناول الأسبرين مفيد لمرضى سرطان الكبد

واشنطن/ الخليج 365

كشفت دراسة أمريكية جديدة أجراها باحثون في مركز ميموريال سلون كتيرينج للسرطان في مدينة نيويورك الأمريكية،أن تناول عقار الأسبرين الشهير يحسن وظائف الكبد لدى مصابي سرطان الكبد.

وراقب الباحثون 304 من مرضى سرطان الكبد، من بينهم 42 مريضًا تناولوا الأسبرين حيث نشروا، نتائجها، في العدد الأخير من دورية (American Journal of Roentgenology) العلمية..

وفي نتائج الدراسة ،وجد الباحثون أن المرضى الذين تناولوا عقار الأسبرين، تحسنت لديهم وظائف الكبد، وزاد لديهم معدل البقاء على قيد الحياة، مقارنة بأقرانهم ممن لم يتناولوا الأسبرين.

وقال قائد فريق البحث ،الدكتور إدوارد بواس،"إن الدراسة أثبتت أن التغييرات الإيجابية الطفيفة في نتائج اختبار وظائف الكيمياء الحيوية للكبد، نتيجة تناول الأسبرين، قد تقلل من درجة إصابة الكبد".

اقرأ أيضاً

وأظهرت دراسة سابقة عن فوائد جديدة للأسبرين؛ إذ أثبتت أن مكوناته تلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من مرض السرطان، ومنع تكاثر الأورام الخبيثة فى الجسم ومنها سرطانات القولون والبروستاتا والثدي.

وأوضحت أبحاث أخرى أن الأسبرين يعالج الأمراض العصبية المدمرة، على رأسها مرض الزهايمر والشلل الرعاش، ومفيد لتجلط الدم الوريدي، ويمكن أن يكون بديلا آمنا وأقل تكلفة، بالمقارنة مع أدوية إذابة الجلطات باهظة الثمن.

حيث تشمل عوامل الخطر المسببة لسرطان الكبد، عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، وإدمان المشروبات الكحولية، والإصابة بأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية المرتبطة في مرض السكري والبدانة.