تراند اليوم : إتصل بالشرطة في الخطأ ،،، فعثرت على 100 قطعة سلاح في منزله

واشنطن/ الخليج 365

اتصل رجل يبلغ السبعينات من العمر بالشرطة عن طريق الخطأ، ظنا منه أنه رقم الاستعلامات، فاكتشفت القوى الأمنية أن في منزله حوالى 100 قطعة سلاح قامت بمصادرتها.

وأعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية، الأربعاء، أنهم عثروا قبل يومين على 94 بندقية وستة مسدسات في منزل يقع في شيبوغي في مقاطعة نوفا سكوشا (شرقي البلاد).

ويمتلك الرجل البالغ 73 عاماً رخصة بهذه الأسلحة، لكنه لم يكن يخزنها بطريقة مقننة، أي أن تكون مفككة وموضوعة في خزانة مقفلة، فصادرت الشرطة الأسلحة وأوقفت الرجل لفترة قصيرة.

وتوجهت الشرطة الفيدرالية إلى منزل الرجل في إجراء احترازي للتحقق من سلامته، مع أنه أكد اتصاله عن طريق الخطأ حيث أنه اتصل بالرقم 911 خط الشرطة، فيما كان يريد الاتصال بالاستعلامات على رقم 411.

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وتعتمد الشرطة الفيدرالية سياسة الانتقال إلى المكان عند ورود أي اتصال، حتى لو تم الاتصال بالخطأ أو لو قطع المتصل المكالمة.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الفيدرالية في المقاطعة، جينيفر كلارك،أن الأمر قد يتعلق بشخص جريح يعجز عن الكلام أو شخص مهدد بشكل مباشر، ولا يمكنه الكلام بحرية.

وأضافت أن الشرطة الفيدرالية قد عثرت على الأسلحة سريعاً .

وذكرت الشرطة أنه أفرج عن الرجل بانتظار مثوله أمام محكمة في يارموث في 5 أكتوبر المقبل.