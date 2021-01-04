منوعات

تراند اليوم : بالصور: ضبط 400 كيلو غرام هيروين داخل مناشف وأثواب حمام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

لندن - الخليج 365

أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، ضبط 398 كيلوغراماً من الهيرويين مخبأة في حمولة مناشف وأثواب حمام ما يشكل واحدة "من أكبر عمليات ضبط" مخدرات في بريطانيا.

وقدرت حمولة المخدرات المضبوطة، بـ43 مليون يورو في السوق.

وأضاف بيان الوكالة، أن الحمولة ضبطت في الثاني من أغسطس في حاملة حاويات في مرفأ فيليكستو الواقع على ساحل إنجلترا الشرقي، حيث توقفت السفينة قبل أن تتوجه إلى أنتويرب في بلجيكا.

وبعد ضبط المخدرات، أعادت الشرطة البريطانية الحاوية إلى مكانها وسمحت للسفينة بمغادرة المرفأ.

اقرأ أيضاً

وأشار البيان الى أنه لدى الوصول إلى أنتويرب حملت الحاوية على شاحنة، ونقلت إلى روتردام في هولندا، تحت مراقبة الشرطة المستمرة.

وعمدت الشرطة الهولندية، الاثنين، إلى توقيف شخصين عند البدء بتفريغ الحاوية في حين أوقفت السلطات البريطانية شخصاً في برومزغروف في وسط البلاد.

وقال كولن وليام المدير المحلي لعمليات الوكالة في بيان "إن ضبط كمية هيرويين بهذا الحجم جاء نتيجة تحقيق مركز يستند إلى جمع المعلومات الاستخبارية قامت به الوكالة مع شركاء دوليين وبريطانيين".

هيروين في مناشف.jpg
هيروين في اثواب الحمام.jpg
هيروين في مناشف الحمام.jpg
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا