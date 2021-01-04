تراند اليوم : فيديو: "في اليوم العالمي للقطط" ,,, أجمل عرض أزياء للقطط وأسباب الاحتفال بهذا اليوم

غزة/ الخليج 365

يصادف الثامن من أغسطس/ آب من كل عام اليوم العالمي للقطط. حيث يحتفل العديد من هواة ومحبي القطط بهذا اليوم من خلال عرض صور وفيديوهات خاصة لقططهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ويوم القطط العالمي هو احتفال سنوي في 8 أغسطس من كل عام. بدأ الاحتفال به لأول مرة عام 2002م من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان.

يتم الاحتفال بهذا اليوم في 17 فبراير في معظم أوروبا، بينما يتم الاحتفال به في 1 مارس في روسيا، وتحتفل الولايات المتحدة باليوم الدولي للقطط واليوم الوطني الأمريكي للقطط في 29 أكتوبر من كل عام.

وبمناسبة اليوم العالمي للقطط ، ننشر أحدث عرض أزياء للقطط "كات فاشن" والذي نظم في مانهاتن بنيوريوك، حيث ظهرت حيوانات أليفة ناعمة في ملابس غير اعتيادية للقطط.

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