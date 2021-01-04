تراند اليوم : جوجل تحتفل بميلاد نجمة عربية ( صورة )

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل.

ونشر محرك البحث العالمي "جوجل" صورة مرسومة للفنانة الراحلة احتفالًا بذكرى ميلادها الثالثة والسبعين.

وكانت النجمة الراحلة مديحة كامل، ولدت في 3 أغسطس 1948، ورحلت عن عالمنا في 13 أغسطس 1997، تاركة إرثا فنيا كبيرا حيث قدمت ما يقارب من 93 عملا أهمها الصعود الى الهاوية مع الفنان محمود ياسين.

وهناك الكثير من التفاصيل المرتبطة باعتزال الفنانة الراحلة للفن وارتدائها للحجاب وهي القصص التي تثير فضول الكثيرين للتعرف عليها.

درست الفنانة الراحلة في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء ثم عملت في مجال التمثيل من خلال العديد من الأدوار الصغيرة حتى حازت على دور البطولة في فيلم (30 يوم في السجن).

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ثم اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر ثم عادت من جديد لتمثل في مصر ولبنان في أدوار لم تجلب لها الشهرة الواسعة ولكنها حققت انتشارا كبيراً ولعبت أدوار البطولة الثانية في أفلام كثيرة حتى جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين أدت فيه دور جاسوسة تعمل لصالح إسرائيل، وفي الفيلم عبارة خالدة للفنان محمود ياسين يخاطب بها مديحة كامل بعد القبض عليها وإعادتها إلى البلاد، إذ يقول لها "هي دي مصر يا عبلة".

وحقق دور عبلة نجومية كبيرة لمديحة كامل وقتها، وفتح أمامها أبواب بطولات نسائية مطلقة رفقة نجوم كبار مثل فيلم شوارع من نار من النجم الراحل نور الشريف ويتحدث عن فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر.

كما لها دور لافت في الفيلم الكوميدي "أذكياء لكن أغبياء" رفقة النجمين عادل إمام وسمير غانم، والنجم المخضرم الراحل رشدي أباظة.

معاناة مع المرض

عانت من مرض القلب طوال حياتها، وأصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما أستدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

توفيت في منزلها في 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها ميتة في ظهر اليوم التالي.

يذكر أنها لم تظهر إعلاميا بعد اعتزالها الفن إلا في مقابلة في برنامج "حوار صريح جدا" العام 1995، ولكن تم منع عرض الحلقة بسبب ما قيل أنها شنت "هجوما قاسيا جدا" على الوسط الفني.