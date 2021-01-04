تراند اليوم : شاهد بالفيديو/ كيف تنكر زعيم عصابة مخدرات برازيلي على طريقة فيلم "الخالة نوسة" للهروب من السجن

برازيليا / الخليج 365

تداولات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه قصة غريبة وعجيبة حول هروب" حقيقي" لزعيم عصابة مخدارات برازيلي يدعى كلاوفينو دا سيلفا والمعروف باسم "شورتلي" وكيف قام بالتخطيط لذلك وما الوسائل التي إستخدمها.

حيث إستغل شورتلي، زيارة ابنته المراهقة له بسجن غريسينو غرب ريو دي جانيرو، وقام بالتنكر في هيئتها، تاركا إياها وراء القضبان بدلاً منه.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أكد مسؤولو السجن أن توتر زعيم العصابة أثناء مغادرته ومشيته المرتبكة، جعلاه محل شك، ما دفع أحد الضباط لإيقافه لحظة وصوله إلى مخرج السجن.

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ونشرت وزارة إدارة السجون في ريو دي جانيرو مقطع فيديو لدا سيلفا بعد القبض عليه، يظهر فيه وهو يرتدي قناعا من السيلكون يشبه وجه ابنته، وشعرا مستعارا داكن اللون، وسروالا ضيقا من الجينز وسترة وردية اللون.

وتحقق الشرطة فيما إذا كانت ابنته شريكة في محاولته للهروب من سجن غيريسينو، خاصة وأن خطته كانت على ما يبدو تتضمّن ترك ابنته البالغة من العمر 19 عاما داخل السجن.