تراند اليوم : أول دولة عربية و5 دول تخالف السعودية في موعد عيد الاضحى

مسقط - الخليج 365

أعلنت سلطنة عُمان، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد غروب شمس الجمعة، وعليه السبت أول أيام ذي الحجة والاثنين 12 إسطس اب أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وأفاد قناة "العربية" السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر": "تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".

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وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، قد أكد أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس/ آب المقبل.

وأوضح المعهد المصري أنه بناء على غرة الشهر الكريم الجمعة المقبلة، فإن عيد الأضحى سيحل يوم الأحد 11 أغسطس/ آب من الشهر نفسه.

وأعلنت دولا أخرى غير سلطنة عمان عن مخالفتها السعودية في اول أيام عيد الأضحى المبارك وهي الهند وباكستان وبنجلادش وإيران والمغرب.