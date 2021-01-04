تراند اليوم : شاهد .. مواطن أردني يلقي بنفسه تحت عجلات مركبة حكومية بعد مصادرة بسطته

عمان _ الأردن ) - الخليج 365

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لمواطن ألقى بنفسه أمام مركبة أمانة عمان الكبرى بعد إزالة بسطته الأمر الذي أثار ااستياء النشطاء في المملكة، منتقدين طريقة التعامل من الأمانة مع صاحب البسطة وأبنائه الصغار.

وأوعز أمين العاصمة الأردنية يوسف الشواربة، مساء أمس، بفتح تحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت الأمانة العامة في تغريدة نشرتها على صفحتها "تويتر" الأمانة "إنه وبمتابعة من أمين عمان، سيتم التحقيق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن مصادرة بسطة عشوائية لأحد المواطنين وقيام المواطن بإلقاء نفسه أمام المركبة.

وأضافت الأمانة أن أمين العاصمة عمّان يوسف الشواربة، بالتوجيه بتأمين بسطة للمواطن ضمن الأسواق الشعبية المرخصة والتي تعتبر المكان المنظم والمعد لمثل هذه النشاطات والغايات.

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