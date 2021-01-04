تراند اليوم : تركيا: اكتشاف أربعة فيروسات قد تؤدي إلى الوفاة

أنقرة/ الخليج 365

إكتشف فريق بحث تركي، في ولاية إزمير غربي البلاد، 4 فيروسات، تؤدي إلى إصابة الإنسان بالحمى النزفية، والفشل الكلوي، وبعد ذلك تسبب الوفاة.

حيث جاء ذلك نتيجة البحث المشترك، بين جامعتي "دوكوز أيلول" و"بولنت أجاويد"، حول أنواع الفيروسات عند القوارض والثدييات في تركيا.

وتنتمي الأنواع الأربع إلى "فيروسات هنتا" الحمضية النووية، وتنتقل إلى الإنسان من القوارض والثدييات.

وأُطلق عليها "Dobrava Hantavirus İğnead"، و"Dobrava Hantavirus Giresun"، و"Puumala Hantavirus Bartın"، و"Tuula Hantavirus Palandöken".

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وتسبب الإصابة بهذه الفيروسات عند الإنسان، ارتفاع درجات الحرارة في الجسم، والنزيف، كما تؤدي لاحقا، إلى الإصابة بالحمى النزفية، والفشل الكلوي، وإلى الموت.

وقال البروفيسورالذي ترأس البحث،علي أوكتيم إن البحث استمر لسنوات طويلة، وبدعم من وزارة الصحة التركية ولفت إلى أن تشخيص الإصابة بالفيروسات الأربع في مرحلة مبكرة، قد يمكّن من علاج المصاب بها.

وأوضح أوكتيم أن البحث في الموضوع، بدأ في العام 2004، بمنطقة البحر الأسود، واستمر بمنطقة إيجة، في العام 2009.

وأشار الى أن انتماء هذه الأنواع الأربع، إلى "فيروسات هنتا"، وإلى عرضهم نتائج البحث على الجهات الدولية المختصة.