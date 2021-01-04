تراند اليوم : نتائج الموازي 2021 .. نتائج القبول الموازي 2021

أعلنت سلسلة من الجامعات العراقية عن نتائج القبول الموازي 2020 لطلاب الصف السادس الاعدادي الدور الثالث، بالاضافة لاعتراضات الدور الثاني للقبول المركزي .وأعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج القبول الموازي 2020 للعام الدراسي الجديد، ويمكن الآن لجميع الطلاب الدخول عبر الرابط المباشر لاستعلام نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني عبر البوابة الإلكترونية للدراسات والتخطيط.

ويستمر طلاب السادس الاعدادي في الاستعلام عن نتائج القبول 2020، والتي تم الإعلان عنها منذ قليلة، ويمكن للجميع الحصول عليها عبر الروابط المباشرة الموجودة أعلى المقال.

و أشار الدكتور عبد الرزاق العيسي وزير التعليم العالي إلي جاهزية كافة الجامعات العراقية لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، وكانت الوزارة قد أعلنت عن نتائج القبول المركزي لكافة طلاب السادس الاعدادي بالعراق صباح اليوم عبر الموقع ارسمي للوزارة عبر ملفات بأسماء الطلاب.

وتسود حالة من الهدوء والطمأنينة داخل الشارع العراقي خلال الساعات الحالية عقب إعلان نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني عبر البوابة الإلكترونية للدراسات والتخطيط التابعة لوزارة التعليم العالي

وأكدت الوزارة أنه بامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج القبول المركزي للدور الثالث عبر موقع البوابة الالكتروني عبر الانترنت برقم الجلوس لجميع طلاب العلمي والأدبي من خلال ( الرابط التالي ) .

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