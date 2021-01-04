تراند اليوم : نتائج قبول الموازي .. قبولات الموازي 2020 / 2021

نتائج قبول الموازي مشاهدة وتحميل نتائج قبول الموازي 2020 /2021 ،وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول الموازي 2020-2021 ،وقبول أكثر من أربعة وعشرين ألف (24790) طالبا ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص (الموازي) بمختلف التخصصات في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2021/2020.

وفي الوقت الذي أتيح فيه التقديم الى هذه القناة لخريجي السنتين الدراستين 2018-2019 و2019-2020 فإن المتقدمين وصلت أعدادهم الى خمسة وثلاثين ألفا وأربعمئة وستين طالبا فيما بلغ إجمالي المقبولين منهم في مختلف التخصصات أربعة وعشرين ألف وسبعمئة وتسعين طالبا.

وإذ تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودوائرها المختصة عملها المستمر والدؤوب لإنجاز واستكمال ملف قبول الطلبة بالشكل الأمثل فإنها تقدر وتثمن عاليا جهود الجامعات العراقية سواء أكانت الحكومية منها أم الأهلية في تذليل الظروف واستيعاب أعداد الطلبة الأعزاء وتمكينهم من ناصية الطموح العلمي في الدراسة الجامعية المتخصصة.

جدير بالذكر أن القبول ضمن هذه القناة يشترط أن يكون الطالب مستوفيا للشروط المتعلقة بالقبول المركزي ويجب أن لا يقل معدل المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات (الطب ، طب الأسنان، الصيدلة) على مستوى الجامعات العراقية وثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات (التمريض، التقنيات الصحية والطبية، المعاهد التقنية الطبية) وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية والمعاهد الهندسية وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات ومن ضمنها الطب البيطري.

*ويمكن الاطلاع على نتائج القبول عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة(www.dirasat-gate.org).*

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