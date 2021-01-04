تراند اليوم : كتالوج ماي واي يناير 2021

كتالوج ماى واى يناير الجديد كتالوج ماى واى هذا الشهر 2021 ... تخفيضات ماى واى تخفيضات ضخمة وافضل العروض المميزة بارخص الاسعار واضافة جديد المنتجات المختلفة ، ماى واى حاصلة على شهادة الأيزو العالمية ،ماى واى تمتلك معامل ولديها باحثين على أعلى مستوى وأكاديمى وهم يعملون على تنمية وتطوير منتجات ماى واى ذات الجودة العالية.

منتجات ماى واى تستلهم أحلى ما فى ثقافتنا العربية وتضعة فى إطار عصرى بإستخدام كنوز بلادنا الطبيعية ،مجموعة منتجات ماى واى تفى بإحتياجات الأسرة العربية من منتجات العناية الشخصية للمرأة والرجل والمواد الغذائية والمنظفات المنزلية ومنتجات الأطفال.

تنشيط ماي واي يناير

تحصل من20% خصم على منتجات الاكل 25% على باقى منتجات الكتالوج كل ما تجمع 100 نقطة من الكتالوج تحصلى على 3 منتجات هدايا من الشركة برنامج هدايا يخص اعضاء ماى واى يكون على شهرين او ثلاثة شهور هديه تنشيطة مقدمة من الشركة او من الليدر يتحدد موعدها شهريا انك تحصل على راتب شهرى ممتاز شهريا تكوين مجموعة اسفل كودك الشخصي و متابعتهم وتشجيعهم خلال شهر العمل يكون ليهم نفس مميزاتك وتحصل علي مكافئة شهرية لكل مجموعة يمكنك بكل سهوله الوصول الي لقب ليدر

خطوه يناير ماى واى 2021

إعملى فاتورة ب 550 نقطة أو تراكمى طوال شهر يناير ... تحصلى على

اكس لارج متعدد الاغراض الارضيات عطر زهورالربيع

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سعر 59.50

منتجات ماي واي يناير 2021

تصدر شركة ماي واي كتالوج كل شهر يحتوى علي منتجات ذات جودة عالية

بروموشن ماي واي يناير 2021

اقوي عروض ماى واى في شهر يناير

بروشور ماي واي يناير 2021

تقدم إليكم شركة ماي واي تخفيضات ضخمة وعروض مميزة على أسعار العديد من المنتجات المختلفة، والتي من ضمنها منتجات العناية بالشعر والبشرة، هذا إلي جانب العروض على مستحضرات التجميل بمختلف أنواعها، وأيضا العروض على أنواع مختلفة من العطور المختلفة ، هذا الى جانب العروض على المنظفات وسوف تستمر هذه العروض نقدم تفاصيل عن كتالوج ماي واي 2021.

تحميل كتالوج ماي واي pdf

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