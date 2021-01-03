تراند اليوم : هل بدأ شعرك بالتحول إلى اللون الرمادي؟ انتبه

صحة - الخليج 365

هل بدأ شعرك بالتحول إلى اللون الرمادي؟ انتبه، فهناك بعض المشاكل التي قد ينبئ بها هذا التغير.

إذ يمكن أن تؤدي جملة من العوامل إلى تغير لون الشعر إلى الرمادي، من بينها التقدم في العمر، غير أن هذه المشكلة أضحت شائعة عند الشباب أيضا.

وقد يشير ظهور الشعر الرمادي -وفقا لتقرير في موقع "آف بي" الروسي- إلى بعض المشاكل الصحية، منها:

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال

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أظهرت دراسة طبية أجرتها الجمعية الأوروبية لطب القلب سنة 2017، أن هناك صلة بين ظهور الشعر الرمادي عند الرجل وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نقص في الفيتامينات

بصيلات الشعر تحتوي على كمياتٍ مهمة من صبغة الميلانين التي تعطي الشعر لونه الطبيعي، لكن مع التقدم في العمر، يبدأ الجسم إنتاج كمية أقل من هذه الصبغة مما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي.

وقد يعاني البعض في سن مبكرة من ظهور الشعر الرمادي، وهو ما يشير إلى افتقار الجسم لبعض العناصر الغذائية الأساسية.

فنقص الفيتامين بي 12 في الجسم يؤدي إلى تغير لون الشعر إلى الرمادي، ويحد نقص الفيتامين دي 3 في الجسم من إنتاج بصيلات الشعر لصبغة الميلانين.

كما توصل العلماء إلى أن تغير اللون الطبيعي للشعر في سن مبكرة قد يكون ناتجا عن بعض المشاكل في الغدتين النخامية والدرقية.

إصابة بصيلات الشعر بالإجهاد التأكسدي

بصيلات الشعر تنتج كميات صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين الضروري للحفاظ على لون الشعر، إلا أن تراكم هذه المادة في بصيلات الشعر يؤدي إلى تغير لونه.

مشاكل في الجهاز المناعي

وفقا لدراسة أجريت على الفئران سنة 2018، تبين أن ضعف الجهاز المناعي يؤثر على بعض البروتينات التي تساعد في تنشيط الخلايا المنتجة للميلانين.

وعلى الرغم من أن الدراسة أجريت على الفئران، فإن الباحثين يعتقدون أن نتائجها يمكن أن تفسر سبب ظهور الشعر الرمادي لدى الإنسان بشكل مفاجئ.

التدخين

وبحسب دراسة أجريت سنة 2013، فإن كمية الشعر الرمادي عادة ما تكون أكثر لدى المدخنين مقارنة بغيرهم. وقد توصل العلماء إلى أن السجائر تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تؤثر سلبا على الشعر وتدمر خلاياه ويمكن أن تؤدي إلى الصلع أيضا.

العامل الوراثي

ظهور الشعر الرمادي لا يعود فقط إلى تقدم السن أو افتقار الجسم إلى بعض العناصر الغذائية، وإنما تلعب الجينات الوراثية دورا في ذلك أيضا.

فقد اكتشف العلماء سنة 2016 جينا يسمى "آي آر إف 4" مسؤولا عن تغير لون الشعر إلى الرمادي.