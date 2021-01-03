تراند اليوم : ملكة جمال موسكو تعلن اسلامها وتتزوج من ملك ماليزيا .. صور وفيديو

موسكو - الخليج 365

ذكرت وسائل اعلام، أن السلطان محمد الخامس، ملك ماليزيا، تزوج من ملكة جمال موسكو، أوكسانا فويفودينا، في حفل زفاف على الطريقة الشرعية، اُقيم داخل مجمع الاحتفالات الشهير “باروفوشا كونسيرت هيل” في العاصمة الروسية.

وأضافت المصادر، أن حفل الزفاف عُقد دون مشروبات كحولية كما تم تقديم الأطعمة الحلال فقط في مجمع الاحتفالات، الواقع في ضاحية موسكو الراقية، “روبولوفكا”.

وارتدى الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني الماليزي في حين ارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.

وكشفت وسائل الإعلام الماليزية أن العروس اعتنقت الإسلام قبل ستة أشهر، لتصبح زوجة الملك الماليزي، ولكنها لن تصبح ملكة لماليزيا لأن هذا اللقب لا تحصل عليه إلا النساء من السكان الأصليين.

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وكان السلطان محمد الخامس، قد سبق له الزواج، ولكنه لم يرزق بالأطفال من زواجه السابق.













