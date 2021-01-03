تراند اليوم : رسالة حسن حسني قبل الموت

كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل افتتاح دورته الـ 40، اليوم الثلاثاء، الممثل المصري حسن حسني.

وبكى حسن حسني، من تأثره الشديد باستقبال زملائه الفنانين له، فور صعوده على خشبة المسرح، في الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية في القاهرة.

ونال حسن حسني جائزة تكريمه من المهرجان، عن مشواره الفني الطويل، في السينما والمسرح والتلفزيون، التي تحمل اسم الممثلة المصرية الراحلة، فاتن حمامة.

وقال حسني تعقيبا على تكريمه: "سعيد أنهم كرموني في حياتي قبل أن أموت، وذلك لكي أرى تكريمه بعيني".

وقدم حسن حسني (86 عاما) على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

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ومن أبرز أفلامه "سواق الأتوبيس" و"المساطيل" و"سارق الفرح" و"عبود على الحدود" و"ليلة سقوط بغداد" و"خارج على القانون" و"الديكتاتور" و"على جثتي".

وقال المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "يعد الاحتفاء بالفنان حسن حسني تتويجا لواحد من النجوم الذين أثروا الشاشة المصرية والعربية بأعمال خالدة في ذاكرة السينما، كما أن النجم الكبير خاض العديد من التجارب التي قدمها النجوم الشباب وكان سندا ومعلما لهم".

وتقام الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.