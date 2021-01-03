تراند اليوم : فحص الكابونة

غزة - الخليج 365

رابط مباشر لفحص كابونة الوكالة الأونروا GAZA-UNRWA الكابونة الصفراء والبيضاء ، لجميع مستفيدي كابونات الوكالة في قطاع غزة، من خلال موقع الوكالة الرسمي عبر الانترنت للتعرف على موعد استلام الكابونة في الدورة الجديدة.

فقد طالبت وكالة الانروا من جميع المستفيدين من كابونات الوكالة ، بضرورة الاطلاع على مواعيد تسليم الكابونات، من خلال الرابط التالي، ومعرفة موعد استلام الكابونة "المساعدات الغذائية" لشهر نوفمبر 2018، من خلال الفحص برقم التأمين الخاص بكل عائلة.

وأونروا هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.

وتمول الأونروا من تبرعات طوعية من الدول المانحة، وأكبر المانحين للأونروا هي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد ودول أخرى مثل دول الخليج العربية والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.

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وأسست الأمم المتحدة منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" في نوفمبر 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وفي 8 ديسمبر 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان.