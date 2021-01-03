تراند اليوم : شيخ أزهري: المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لا يخالف الشرع الاسلامي

القاهرة - الخليج 365

في مخالفة واضحة لما ذكره الله سبحانه وتعالى في قرانه الكريم بشأن توزيع الميراث، قال الشيخ سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، إن قرار تونس المساواة في الميراث بين الجنسين، صحيح من الناحية الفقهية ولا يتعارض مع الشرع الإسلامي، في رأي يتعارض مع الموقف الرسمي للأزهر المعارض لهذا الأمر.

وأضاف الشيخ الهلالي خلال استضافته في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “ام بي سي مصر” أن قرار تونس المساواة في الميراث هو أحد وجود الفقه الصحيحة” لافتا الى أن الفقيه عليه أن يعدل فتاواه مع تطور الزمن، مضيفا: “ربما نصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين أو ثلاثين سنة إن شاء الله”.

وحول وجود فقهاء في التاريخ أجازوا مسألة المساواة في الميراث، تساءل الهلالي: “هل اقترح أحد الفقهاء السابقين مساواة المرأة للرجل في الشهادة؟ في مصر المرأة تساوي الرجل في الشهادة هذا تطور فقهي فهل هو يعارض كلام الله؟”.

وأشار إلى أن النص القرآني “يخيّر” الناس في موضوع الميراث، مشيرا إلى أن الرجال في تونس قرروا تخيير المرأة بين المساواة في الميراث أو الالتزام بالنص الشرعي، داعيا إلى تغيير الخطاب الديني في مصر ليقترب من الخطاب الديني في تونس.

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وحالة من السخط في الأوساط الازهرية، وكان وكيل وكيل الأزهر عباس شومان، اعتبر دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المساواة بين النساء والرجال في الميراث “تتصادم مع أحكام شريعة الإسلام”.