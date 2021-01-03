تراند اليوم : فيديو مستشفى الحسينيه .. شاهد دقائق تحبس الأنفاس مع إنقطاع الأكسجين عن المرضى

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو فيديو مستشفى الحسينيه ، والذي أظهر مصابي كورونا في فيديو مستشفى الحسينيه وهم يموتون بدون عناية، وانقطاع الاكسجين عنهم.

فيديو مستشفى الحسينيه مشاهدة وتحميل فيديو مستشفى الحسينيه بدون حذف وبدأت القصة تداول فيديو لمرضى مستشفى الحسينية بدون اكسجين الامر الذي اثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر " فيديو مستشفى الحسينيه " التريند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في الجمهورية المصرية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

“All died”



An eyewitness documents this shocking scenes from a quarantine hospital in Egypt. It shows all coronavirus patients in the intensive care unit died after the oxygen was cut off.



This is the second similar incident within 24 hours in Egypt.#العناية_المركزة pic.twitter.com/cZ7pPsETYS — Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 3, 2021

— Osama Gaweesh (@osgaweesh)

وأشاد عدد من المواطنين بجهود هيئة التمريض داخل مستشفيات العزل، خاصة بعد انتشار فيديو لممرضة تظهر عليها علامات الصدمة وهي جالسة على الأرض، بعد مصرع العديد من المواطنين نتيجة لنفاذ الأكسجين، وهرولة العديد من الأطباء لمحاولة إنقاذ الآخرين.

تعليقات مستخدمي تويتر

وغرّد حسابا يدعى جمال: «أنا عاوز أقول حاجة بس عن صاحبي، كان عريس وفرحه في 13/2، قلب أهله مكسور».

كما غرّد حسابا يدعى محمد إبراهيم: «هذه نتيجة الاستهتار واللامبالاة والروشنة اللي عند الناس، طيب عايزين نشوف أصعب من فيديو العناية المركزة إيه عشان نحس إن إحنا في خطر بجد، صورة الممرضة دي هتبقى من أصعب الصور اللي هنشوفها في حياتنا، ربنا يرحم المتوفين ويشفي كل مريض يارب».

وأضاف حساب باسم «محمد»: «ده بيبقى شكل الممرضة أو الدكتورة اللي بتاخد صدمة موت المريض، اللي مش عارف يتنفس وبيموت بين إيديها وهي عاجزة قليلة الحيلة، لكن لما يكون السبب عدم وجود أكسجين في مستشفى عام زي العناية المركزة في مستشفى الحسينية المركزي، تبقى دي جريمة قتل عمد بالترك مش مجرد موت مريض نتيجة مرض تنفسي».

وغرّد حسابا يدعى «أحمد سنباطي»، إذ نشر صورة للمرضة التي أصيبت بالصدمة، معلقا: «ينام هو مطمئن البال، وتنامي أنتِ عيناك مفتوحة من الألم، فليس لنا أحد سوى الله، يرفع عنا وينجينا مما نحن فيه».

كما شارك حساب يدعى «سارة» الصورة ذاتها، مغرّدا: «الصورة دي محزنة بشكل قاسي أوي، بتوصف إحساس العجز والصدمة اللي بعد فوات الآوان، ربنا يكون في عونهم ويقويهم، وياريت الناس تخلي بالها من نفسها وتقدر الوضع وتحس بالناس دي وبتعبهم، وربنا يرحم كل مريض ويصبر أهاليهم، وعدينا منها سالمين ومتوجعناش لا في قريب ولا غريب».

ومن ناحيته أرجع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفاة 4 مرضى بمستشفى الحسينية، فجر اليوم، إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وإصابة أحدهم بجلطة.

ونفى وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ«الوطن»، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع الأكسجين عن مرضى العناية المركزة؛ مؤكدًا احتجاز 17 طفلًا داخل الحضانات بالمستشفى، ولم يتأثروا بشيء.