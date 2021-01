تراند اليوم : فيديو مستشفى الحسينيه .. شاهد دقائق تحبس الأنفاس مع إنقطاع الأكسجين عن المرضى

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو فيديو مستشفى الحسينيه ، والذي أظهر مصابي كورونا في فيديو مستشفى الحسينيه وهم يموتون بدون عناية، وانقطاع الاكسجين عنهم.

فيديو مستشفى الحسينيه مشاهدة وتحميل فيديو مستشفى الحسينيه بدون حذف وبدأت القصة تداول فيديو لمرضى مستشفى الحسينية بدون اكسجين الامر الذي اثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر " فيديو مستشفى الحسينيه " التريند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في الجمهورية المصرية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

“All died”



An eyewitness documents this shocking scenes from a quarantine hospital in Egypt. It shows all coronavirus patients in the intensive care unit died after the oxygen was cut off.



This is the second similar incident within 24 hours in Egypt.#العناية_المركزة pic.twitter.com/cZ7pPsETYS