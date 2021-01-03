تراند اليوم : دراسة تحذر من تناول أدوية "قرحة المعدة"

قال باحثون إن الاعتياد على استخدام طائفة من العقاقير، لعلاج ارتجاع المريء أو قرحة المعدة، ربما يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بخرف الشيخوخة في ألمانيا.

وهذه العقاقير هي لانسوبرازول، واسمه التجاري بريفاسيد-وايزوميبرازول (نيكسيوم) وأوميبرازول (بريلوسيك).

وتطرح هذه الدراسة مجرد علاقة إحصائية بين هذه العقاقير والإصابة بخرف الشيخوخة مع التقدم في العمر فيما قالت بريتا هينيش، كبيرة المشرفين على الدراسة بالمركز الألماني لأمراض ضمور الأعصاب في بون بألمانيا، إن البحث لا يبرهن على أن هذه العقاقير تسبب خرف الشيخوخة بالضرورة.

وقالت هينيش في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز هيلث "في تحليلنا ركزنا على تعاطي هذه العقاقير بانتظام على المدى الطويل لمدة 18 شهرا على الأقل".

وفحص الباحثون السجلات الطبية بين عامي 2004 و2011 لأكثر من 73 ألف مريض فوق 73 عاما من العمر معظمهم من الإناث.

وصنف الباحثون المرضى على أساس أن 2950 منهم من مستخدمي هذه العقاقير بصفة منتظمة ما يعني استخدامهم عقارا واحدا على الأقل منها خلال أربعة أو خمسة أشهر خلال فترة 18 شهرا.

وخلال فترة الدراسة أصيب 29510 أشخاص بخرف الشيخوخة.

وقال الباحثون في الدراسة التي وردت في دورية (جاما نيورولوجي) لأمراض الأعصاب إن 44 في المئة من المتعاطين لهذه العقاقير بانتظام أصيبوا بخرف الشيخوخة بالمقارنة بمن لم يستخدموا هذه العقاقير.

وقالت هينيش إن الدراسة لم تتعرف في البداية على ما إذا كان لدى بعض الأشخاص المشاركين في الدراسة الاستعداد للإصابة بخرف الشيخوخة.

وفي سياق أثر عوامل الخطر على الدراسة قال الأطباء إنه في دراسة أخرى خاصة بالنساء كانت النساء تعانين من السمنة الزائدة ومن التهاب المفاصل مع تردي صحتهن بصورة عامة عن الأخريات وهو ما من شأنه أن يزيد من مخاطر الإصابة بخرف الشيخوخة.