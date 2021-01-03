تراند اليوم : اخسري وزنك الزائد دون التوقف عن تناول الحلويات بهذه الطرق

قد تحرم الرغبة الشديدة لتناول الحلويات بعض الأشخاص من فقدان وزنهم الزائد وذلك بسبب فشلهم في اتباع حمية غذائية خالية من أنواع الحلويات المختلفة والتي بالطبع تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن لاحتوائها على كمية كبيرة من السكريات والدهون والسعرات الحرارية.

إلا أننا اليوم سنقدم لكم بدائل رائعة من السناكات الصحية اللذيذة التي يمكنها أن تساعد في التغلب على تلك الرغبة الشديدة بتناول الحلويات.

الشوكولا السوداء:

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تحتوي الشوكولا الداكنة على نسبة 80% من الكاكاو الرائع لصحة القلب والدماغ وتساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم، ذلك بالإضافة إلى أنها تساعد بشكل كبير على تحسين المزاج، يمكنكم تناول الشوكولا السوداء باعتدال خلال اليوم للحفاظ على صحة الجسم وتجنب زيادة الوزن.

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الزبادي المجمد مع التوت:

سناك رائع صحي وخفيف يحتوي على الكثير من المواد والعناصر الغذائية الرائعة للجسم. كما أنه منخفض السعرات الحرارية كذلك. قومي إذاً بخلط كوب من الزبادي اليوناني مع بعض التوت البري الطازج وتجميده في الثلاجة لبعض الوقت، ثم تناوليه كسناك صحي لذيذ وحلو المذاق.

السموذي:

أنواع رائعة عديدة من مزيج الفواكه مع الحليب أو الزبادي "السموذي" . يمكنكِ تحضيرها في المنزل للحصول على تحلية صحية تغنيك عن الحلويات.

الفشار مع الشوكولا:

الفشار من السناكات المفضلة لدى الجميع، يمكنك إضافة النكهة المفضلة لديك إلى الفشار كالعسل، أو زبدة الكاكاو مع بعض الكاكاو للحصول على تحلية رائعة وخفيفة قليلة السعرات الحرارية من الفشار بنكهة الشوكولا.

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التفاح المخبوز مع القرفة:

سناك سهل التحضير لذيذ ومغذي، يمكنك تحضيره بسرعة عن طريق رش مسحوق القرفة على التفاح المخبوز والاستمتاع بمذاق رائع ولذيذ، وفوائد جمة للتفاح والقرفة معاً.

كما يمكنك أيضاً استبدال التفاح بأنواع أخرى من الفواكه كالكمثرى.

آيس كريم الموز مع زبدة الفول السوداني:

على عكس ما يعتقد الكثيرون فإن الآيس كريم من الأطعمة المسموحة خلال الريجيم، حيث يمكنك تناول الآيس كريم بطريقة صحية وسعرات حرارية أقل.

قومي بتجميد موزتين لمدة ساعتين، ثم أضيفي إليهما ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني واخفقيهم جيداً في الخلاط. أعيدي تجميد المزيج مرة أخرى لتحصلي على أفضل آيس كريم صحي، ولذيذ وقليل السعرات الحرارية.