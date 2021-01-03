تراند اليوم : صور: كيف استقبل راغب علامة نبأ وفاة والدته؟

بيروت / وكالات / مشرق نيوز

أعلن المطرب اللبناني راغب علامة خبر وفاة والدته عبر حسابه الرسمي في موقعي "تويتر" "وفيسبوك"، الأربعاء، عن عمر يناهز الـ78 سنة، متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية.

ونشر علامة على حسابه نعيا لوالدته، وصورة له ولأمه الراحلة معلنا استقبال التعازي في منزلها، وأن دفن جثمانها سيكون يوم الخميس الـ18 من الشهر الجاري.



وتقدم عدد كبير من الفنانين والإعلاميين العرب بتعازيهم من خلال "تويتر" و"فيسبوك" برسائل تعزية حارة، من بينهم نانسي عجرم وأحلام وأليسا وغيرهن.

وشكر علامة المعزين، قائلا: "أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمواساتكم لنا بوفاة والدتي الغالية، جعلها الله آخر الأحزان لنا ولكم إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

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