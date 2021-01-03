تراند اليوم : مذيع مصري: هيفاء وهبي مش ست أساسا

القاهرة ـ مشرق نيوز

حذر المذيع المصري مجدي طنطاوي من خطورة قناة “إم بي سي” الممولة سعوديا والتي تعمل على تسطيح عقول المصريين، أكثر خطورة من قناة “الجزيرة”، وذلك ردًا على إذاعة برنامج “وش السعد” لمحمد سعد.

وقال طنطاوي، مساء الأحد، ببرنامج “كلام جرايد” “ممكن واحد عشان الفلوس و16 مليون جنيه يخوخ ويهدم مجتمع، الوضع خطير، بقينا في زمن الراقصة تطلع تعطي الحكم للناس”.

ووجه طنطاوي رسالة إلى سعد قائلا “قولي بالله عليك، استفادت إيه من مشهد واحدة تكشف ملابسها، أنا أصلا مش شايف هيفاء وهبي دي ست أصلا، مجرد أرجوز”.

وتابع “لمن يتكلم عن تجديد الخطاب الديني في أشياء مهمة لابد أن تتكلموا عليها، الشعب بيضيع يا وديع، رب البيت ماسك الفأس بيحرث في الأرض، وولاده منشغلين بالمخدرات والجنس، وأشياء لا تبني”.

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