تراند اليوم : داعش يغتصب 4 نساء ويرجمهن بتهمة "الزنا"

المشرق-وكالات:

قام تنظيم "داعش" الإرهابي بتطبيق عقوبة الرجم حتى الموت على أربعة نساء في الموصل بعد اغتصابهن على يد مسلحي التنظيم؛ بتهمة الزنا بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية!

وأضاف الصحيفة موضحا، أن النسوة الأربعة تم رجمهن في ميدان عام، أمام آلاف الأشخاص، حتى الموت، بعد أن وجدتهن المحكمة مذنبات، بعد محاكمة سريعة، حيث تم القبض عليهم يوم الأربعاء الماضي، وتنفيذ الحكم أمس الاثنين.

وفي ذات السياق قال الصحفي السوري "عبد الله الملا" مسئول وكالة "أرا" للأنباء: "تعرض النسوة الأربعة لاعتداء جسدي على يد ميليشيات "داعش"، قبل أن يتم إخراجهن عنوة من بيوتهن، وجرهن إلى المحكمة الشرعية".

أما الناشط السوري "رأفت زرارى"، فقال: "وفقا لحدود الشريعة الإسلامية، فإنه يجب رجم النسوة اللواتي يمارسن علاقة خارج حدود الزواج، حتى الموت في ميدان عام، وهذا ما نفذه مجرمو "داعش" فعلا فيهن بعد اغتصابهن".

ويتم اعتماد وسيلة الإعدام من خلال الرجم حتى الموت، في أغلب المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش، حيث يتم تقديم المرآة عادة للمحاكمة.