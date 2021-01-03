تراند اليوم : سر الرشاقة عند بعض السمينين

هناك أشخاص لا يفكرون ابدا في مسألة وزنهم ومع ذلك يبقون دائما رشيقين. فأين يكمن السر يا ترى؟

يحتمل انه يكمن في ضرورة الاهتمام بالمواد الغذائية التي يتناولها الشخص. ولأجل اكتشاف هذا السر، قسم الباحثون المشتركين في الى مجموعتين: مجموعة الرشيقين (112 شخصًا) الذين اكدوا جميعهم على انهم يتبعون حمية غذائية قاسية. والمجموعة الثانية كان أفرادها يتبعون بين فترة وأخرى حمية غذائية معينة ولكنهم يفكرون دائما بالأكل.

طلب الباحثون من جميع المشتركين الإجابة عن بعض الأسئلة بشأن المواد الغذائية التي يتناولونها والجهد البدني الذي يقومون به ونمط حياتهم عموما.

فاتضح من إجابات المشتركين ان أفراد المجموعة الأولى "الرشيقة" يتبعون استراتيجية تختلف عن التوصيات التقليدية الخاصة بتخفيض الوزن او المحافظة عليه. أي انهم يتناولون مواد غذائية عالية الجودة تم تحضيرها في المنزل.

إضافة إلى هذا لم يشعروا يوما بالذنب عند تناولهم كمية من المواد الغذائية أكبر من المعتاد.



