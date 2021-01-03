تراند اليوم : احذري هذه المحظورات أثناء الرضاعة الطبيعية

تتطلب فترة الرضاعة الطبيعية من الأم الالتزام بقواعد غذائية معينة لتوفر لطفلها رضاعة جيدة ومتكاملة. بحيث تشمل تغذيتها جميع العناصر والمواد اللازمة خلال تلك الفترة. كما عليها أيضاً تجنب بعض الأمور التي هي بمثابة محظورات خلال فترة الرضاعة الطبيعية لحماية طفلها من الضرر. فمن المعروف أن الرضيع يتأثر بشكل مباشر بتغذية الأم.

إليك إذاً أهم العادات التي عليك تجنبها خلال فترة الرضاعة الطبيعية:

تناول كمية كبيرة من الكافيين:

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حيث ينتقل الكافيين من خلال حليب الأم إلى الطفل فيوقظه ويسبب له التوتر والأرق. ولذلك عليها تجنب تناوله بكمية كبيرة.

التدخين:

تدخين السجائر أيضاً هو من المحظورات أثناء الرضاعة الطبيعية حيث تنتقل مادة النيكوتين إلى الطفل عن طريق حليب الأم وقد تتسبب له بضرر كبير.

بعض الأدوية والمضادات الحيوية:

عليك الانتباه جيداً واستشارة الطبيب عند تناول الأدوية خلال فترة الرضاعة.

المشروبات الغازية:

لما فيها من ضرر على العظام وتسببها بتشكل الغازات لدى الرضيع بشكل كبير.

الخضراوات التي تسبب المغص:

قد تسبب بعض الخضراوات المغص الشديد وتشكل الغازات لدى الطفل الرضيع، مثل: البروكلي والملفوف والبصل والثوم النيئين . ولذلك من الضروري تجنب متل تلك الأطعمة.

البقوليات:

البقوليات أيضاً عليك تجنبها عزيزتي الأم فهي تسبب عسر الهضم والإمساك والغازات للطفل.

الفواكه الغنية بفيتامين C:

كل ما يحتوي على فيتامين C من الفواكه هو محظور وعليك تجنبه كالبرتقال واليوسفي و الأناناس والكيوي و الفراولة لأنها تسبب الإسهال الشديد للطفل.

الأطعمة الحارة:

تجنبي أيضاً عزيزتي الأطعمة الحارة وكثيرة التوابل التي قد تسبب الحساسية والطفح الجلدي للطفل وتؤثر على جهازه الهضمي.