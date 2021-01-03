تراند اليوم : طبق غراتان البطاطا

زووم تونيزيا تقدّم لك طبق اليوم : : غراتان البطاطا، وفي ما يلي المكوّنات وطريقة التّحضير :

المكوّنات :

كيلوغرام بطاطا، شرائح رفيعة مثل الشيبس

250 غ لحم مرحي

4 بيضات

1 حبة بصل مبشور

جبن مبشور

معدنوس

فلفل أسود

ملح

1 ملعقة صغيرة زبدة

زيت مقلي

طريقة التحضير :

1. قشري البطاطا و قطعيها دوائر ثم اقليها و تركيها على حدة.

2. في مقلاة حمصي اللحم المرحي في زبدة و الملح و الفلفل الأسود.

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3. اخلطي البصل ، البيض ، المعدنوس و اللحم المرحي مع بعض.

4. في صينية فرن مدهونة بالزبدة افرشي بالتدريج البطاطا و خليط (البصل + بيض + معدنوس + لحم مرحي) يجب أن لا تكون الطبقة الأخيرة من البطاطا.

5. ذري الجبن المبشور ثم ضعيها في الفرن مدة 15 دقيقة.