تراند اليوم : طبق غراتان البطاطا

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زووم تونيزيا تقدّم لك طبق اليوم : : غراتان البطاطا، وفي ما يلي المكوّنات وطريقة التّحضير :
المكوّنات :
- كيلوغرام بطاطا، شرائح رفيعة مثل الشيبس
- 250 غ لحم مرحي
- 4 بيضات
- 1 حبة بصل مبشور
- جبن مبشور
- معدنوس
- فلفل أسود
- ملح
- 1 ملعقة صغيرة زبدة
- زيت مقلي
طريقة التحضير :
1. قشري البطاطا و قطعيها دوائر ثم اقليها و تركيها على حدة.
2. في مقلاة حمصي اللحم المرحي في زبدة و الملح و الفلفل الأسود.
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3. اخلطي البصل ، البيض ، المعدنوس و اللحم المرحي مع بعض.
4. في صينية فرن مدهونة بالزبدة افرشي بالتدريج البطاطا و خليط (البصل + بيض + معدنوس + لحم مرحي) يجب أن لا تكون الطبقة الأخيرة من البطاطا.
5. ذري الجبن المبشور ثم ضعيها في الفرن مدة 15 دقيقة.