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تراند اليوم : طبق غراتان البطاطا

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زووم تونيزيا تقدّم لك طبق اليوم : : غراتان البطاطا، وفي ما يلي المكوّنات وطريقة التّحضير : 

المكوّنات :

  • كيلوغرام بطاطا، شرائح رفيعة مثل الشيبس
  • 250 غ لحم مرحي
  • 4 بيضات
  • 1 حبة بصل مبشور
  • جبن مبشور
  • معدنوس
  • فلفل أسود
  • ملح
  • 1 ملعقة صغيرة زبدة
  • زيت مقلي

طريقة التحضير :

1. قشري البطاطا و قطعيها دوائر ثم اقليها و تركيها على حدة.

2. في مقلاة حمصي اللحم المرحي في زبدة و الملح و الفلفل الأسود.

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3. اخلطي البصل ، البيض ، المعدنوس و اللحم المرحي مع بعض.

4. في صينية فرن مدهونة بالزبدة افرشي بالتدريج البطاطا و خليط (البصل + بيض + معدنوس + لحم مرحي) يجب أن لا تكون الطبقة الأخيرة من البطاطا.

5. ذري الجبن المبشور ثم ضعيها في الفرن مدة 15 دقيقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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