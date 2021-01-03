تراند اليوم : ​الصحة العالمية: القضاء على زيكا قد يتطلب بعوضا "معدلا وراثيا"

قالت منظمة الصحة العالمية أنه قد يكون من الضروري استخدام أساليب مثيرة للجدل، مثل بعوض معدل وراثيا، للقضاء على الحشرات التي تنشر فيروس زيكا الآن في الأمريكيتين.

ذكرت المنظمة - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية الأربعاء 17 فبراير - أن مجموعتها الاستشارية أوصت بإجراء المزيد من التجارب الميدانية على البعوض المعدل وراثيا، الذي سبق اختباره في تجارب صغيرة في دول مثل جزر كايمان وماليزيا.

وقالت المنظمة إنه "نظرا لضخامة أزمة زيكا، تشجع منظمة الصحة العالمية البلدان المتضررة على تعزيز استخدام كلا النهجين القديم والجديد لمكافحة البعوض والنهج الأكثر إلحاحا للدفاع".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن 34 دولة على الأقل تضررت من الفيروس في الأزمة الحالية، ومعظمها في أمريكا اللاتينية.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت تشان إلى البرازيل- مركز تفشي المرض - الأسبوع المقبل لبحث فيروس زيكا مع وزير الصحة في البلاد ومسؤولين آخرين، وفقا للمتحدثة باسم المنظمة فضيلة الشايب.

وكان دعاة حماية البيئة قد انتقدوا النهج المعدل وراثيا، قائلين إن محو نوع بأكمله من الحشرات قد يكون له أثر ضار على النظام البيئي.طباعة